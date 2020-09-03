عاجل.. حريق في مستشفى دسوق العام (صور)  

نشب حريق بمستشفى دسوق العام التابع لمحافظة كفر الشيخ، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المستشفى لمحاولة السيطرة على النيران.

وأكد شهود عيان، أن الحريق نشب بالطابق المخصص لعزل مصابي مرضى فيروس كورونا.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إن غرفة عمليات وأزمات المحافظة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بمستشفى دسوق العام، حيث جرى إخطار اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، الذي وجه إدارة الحماية المدنية بالانتقال إلى المستشفى.

كما انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتجرى الآن محاولات السيطرة على الحريق.