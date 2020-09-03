صور.. محمد محيي يزور الكينج للاطمئنان على صحته

أجرى الفنان محمد محيي زيارة للكينج محمد منير في منزله قبل أيام، وامتدت الزيارة لساعات، اطمأن خلالها "محيي" على الحالة الصحية للفنان محمد منير، كما تناقشا في أعمالهما الفنية المقبلة.

وشارك في اللقاء عدد من الأصدقاء المشتركين، وتحولت الزيارة لسهرة فنية، استرجع خلالها منير ومحيي ذكرياتهما سويا، فقبل سنوات كان محمد محيي ومحمد منير في شركة إنتاج واحدة، ويتشاركان أيضا في تشجيع نادي الزمالك.

وطرح الفنان محمد محيي أغنيته الجديدة "قضية" عبر يوتيوب قبل أيام، كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع موسيقي فهد، وجرى تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

وأغنية "قضية" هي رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين"، كلمات نور الدين حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري"، كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، و"قلت أخونه"، كلمات نور الدين حمدي وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموزع الموسيقي فهد.