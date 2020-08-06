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مصطفى شوقي: لا أقلد محمد منير.. وتشبيهي به شرف كبير

كتب:

شريف سليمان
10:07 م | الخميس 06 أغسطس 2020
الفنان مصطفى شوقي

الفنان مصطفى شوقي

قال المطرب مصطفى شوقي، إن عددًا كبيرًا من معارفه قالوا له إنه يشبه المطرب الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه التقى به مرة واحدة عند الفنان حميد الشاعري في عام 2007.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "كان من المفترض أن يتعاونا في أغنية وطنية لكنها لم تتم في نهاية المطاف، حضرت هذا اللقاء منذ بدايته، وقد كان إنسانا جميلًا ومتواضعًا للغاية".

وتابع: "أنا مصطفى شوقي بس مش بحاول أكون محمد منير، وتشبيهي به شرف، لكن التشبيه مش في الشكل بس، ولو حلقت شعري مش هكون شبه محمد منير، لكن بيقولوا إني من مدرسته ومدرسة أحمد منيب في الغناء، وهي مدرسة خطيرة جدًا ومحدش بيقرب منها".

وحول سر عدم تقليده للفنان محمد منير، أكد شوقي أنه لا يفضل تقليد أي مطرب ويفضل أن يكون له شكله الخاص ولونه الخاص وأن يكون متميزًا حتى يستطيع الجمهور سماعه.

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