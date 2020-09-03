إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الجيزة

أزالت محافظة الجيزة، 55 حاله تعد على الأراضي الزراعية بالمراكز وإزالة تعديات على أملاك الدولة بالهرم وعقار مخالف بالوراق، وبرج مكون من 12 طابقًا بالطالبية، حيث شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ إزاله 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين، مشيراً إلى أنَّ الحملات متواصلة يومياً لإزالة جميع أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبة الدولة.

وأكّد محافظ الجيزة، أنَّه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً على إزاله الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

ولفت إلى أنَّه تم إزالة 11 حالة تعد بمساحه 1080 مترًا بمنطقة الحوض الكبير بقرية "ترسا" بمركز أبو النمرس، وشملت التعديات "أبنية خرسانية وعقارات مكونة من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات" كلها بنيت بالمخالفه على الأراضي الزراعية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكّد أنَّه تمّ إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 مترًا بشارع أرض الوحدة بـ"أم خنان" بمدينة الحوامدية.

وأوضح أنَّه تمّ إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 550 مترًا بمركز البدرشين وإزاله غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة "حوض المية وشنباري" بمركز أوسيم، بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 مترًا، إضافه إلى إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح.

وجرى إزالة 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحه 700م بمركز منشأه القناطر وإزاله تعديات على مساحه 6 قيراط بطريق ترعة الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمده.

وفي حي الهرم تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزالة سلالم خارجة عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحي الدقي، كما تمّ إزالة عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعة بجزيرة محمد بحي الوراق، إضافه إلى أنَّه تمّ الانتهاء من إزاله برج مخالف مكون من 12 طابقًا على مساحه 300 مترًا بشارع الأنوار بالمريوطية بحي الطالبية، كما تمّ البدء في إزالة عقار مخالف بشارع شبيطه بخاتم المرسلين بحي الطالبية.