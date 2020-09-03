"الفني للمسرح" يبدأ مبادرة المؤلف مصري في الإسكندرية اليوم

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يبدأ، اليوم، أول عروض المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"، والتي تشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، والهادفة لإنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافي وعرضها أون لاين على قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب"، خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.

أضاف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن العروض المختارة يجرى تصويرها على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية؛ لتنشيط الحركة المسرحية، وتحفيز الشباب على الإبداع والعمل لإثراء المكتبة المسرحية بنصوص مسرحية مصرية جديدة لم يسبق تقديمها ذات أفكار سامية وقادرة على الامتاع والإبداع والتثقيف تاركة أثرًا إيجابيًا على المجتمع والأفراد بشرط أن تعتمد العروض التي تقدمها المبادرة على نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين لم يسبق تقديمها احترافيًا على خشبة المسرح، دعما للمؤلف المصري فى الفترة من 3 سبتمبر حتى 9 نوفمبر المقبل. ويقدم كل عرض لمدة ٣ ليالي أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.

وأعرب الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية عن سعادته وحماسه الشديد لظهور المبادرة والاستفادة منها من خلال تقديم أفكار سامية وإيجابية وإبداعية لكل محبي المسرح دون ملل أو إطالة في مدة العرض المسرحي بحيث لا تتجاوز مدة العرض ساعة واحدة.