شروط وضوابط الحصول على منحة الرئيس بالجامعات الأهلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط الحصول على منحة في الجامعات الأهلية الجديدة ، وهي "الجلالة" و"العلمين الدولية" و"الملك سلمان الدولية"، وذلك للعام الجامعي 2021/2020.

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 أنواع من المنح المتاحة للطلاب، وهي على النحو التالي:

- منح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم 100 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة هذا العام، وكذلك المقبولين في الجامعات المصرية الأهلية.

شروط الحصول على منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفون للشروط بطلب للحصول على منحة، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر المقبل في مقر الجامعة التي تم قبوله نهائيًا للدراسة بها، وفقًا للضوابط التالية:

- أن يكون الطالب مصريًا.

- يحصل على المنحة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فقط.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على منحة، في الجامعات الثلاثة، طبقًا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة على حدة.

- يتم توزيع المنح على الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة، طبقًا لعدد التخصصات المطروحة في كل جامعة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تُعطى الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيًا، بعد تقديم شهادات موثقة تفيد ذلك.

شروط الاستمرار في الحصول على منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

يستمر الطالب الحاصل على منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحصول على المنحة سنويًا، شريطة أن يظل متفوقًا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من ذلك.