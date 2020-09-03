تعرف على مواعيد اختبارات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2020

بدأ أمس طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020 بتسجيل الرغبات، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل والموافق 5 سبتمبر، ويترقب طلاب المرحلة الثانية نتيجة التنسيق، ويسعى الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالجامعات الأهلية، والتي حددت مواعيد القبول بها لتبدأ 8 سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة، (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية).

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل اختبارات القبول بالجامعات الأهلية ومواعيدها، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مواعيد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

- اختبارات القبول "المجمعة، الإنسانيات، اللغة الإنجليزية":

تبدأ الاختبارات يوم 8 وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وستجرى باللغة الإنجليزية.

- اختبار التفكير النقدي: يجرى تنظيم اختبار التفكير النقدي ليكون يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

- يتم إعلان نتائج الاختبارات السالف ذكرها يوم 15 سبتمبر المقبل.

- المقابلات الشخصية: تبدأ المقابلات الشخصية يوم 16 وتستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

- يجرى إعلان نتيجة المقابلات الشخصية يوم 22 سبتمبر.

- الكشف الطبي: يبدأ الكشف الطبي للقبول بالجامعات الأهلية يوم 23 وتستمر حتى يوم 26 سبتمبر المقبل.

أهداف اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

- قياس المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح.

- تقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم اليه.

- قياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الاساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين.

- الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر.

- تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج الذي سجل فيه.