الطب بـ112 ألف جنيه والتمريض الأقل سعرا.. مصروفات الجامعات الأهلية

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة " الملك سلمان والجلالة والعلمين"، أمام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للتقدم لها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أسعار مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان"، للعام الجامعي 2020-2021، موضحة عبر الصفحة المخصصة لتسجيل الطلاب لرغباتهم باختيار الجامعات والكليات والبرامج، أنّ المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلبة المصريين فقط.

وأشارت إلى أنّه سيكون هناك مصروفات إضافية في البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة)، ويتم الإعلان عنها قريبا.

وجاء مجال الطب بـ112 ألف جنيه، وطب الأسنان بـ99 ألف جنيه، بدلا من 97 ألف جنيه.

وتنشر "الوطن"، مصروفات الجامعات الأهلية.