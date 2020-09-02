فرج عامر: مبادرة الرئاسة بإنشاء الجامعات الأهلية "عبقرية"

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وأكد "عامر"، في بيان له اليوم، أهمية هذه الجامعات لتخفيف الأعباء عن الجامعات الخاصة وعلى أولياء أمور الطلاب.

وأشاد "عامر"، بخطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

ووصف المهندس محمد فرج عامر مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية بالتاريخية والعبقرية لإسهامها ليس في تخفيف الأعباء على الجامعات الحكومية الأخرى ولوجود تخصصات جديدة بها تتمشى مع سوق احتياجات العمل، مطالبًا من الحكومة تخفيض رسوم ومصروفات الجامعات الأهلية وتكريم الشهداء بمنح أبنائهم الفرص المجانية للالتحاق بهذه الجامعات.