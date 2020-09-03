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قيادات "الإسكان" تتفقد تشطيبات الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
04:58 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
خلال جولة تفقدية "الإسكان" تشدد على ضرورة الانتهاء من تشطيبات الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة.. وملاك المتميز يطالبون بأسوار حديدية للأمان

خلال جولة تفقدية "الإسكان" تشدد على ضرورة الانتهاء من تشطيبات الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة.. وملاك المتميز يطالبون بأسوار حديدية للأمان

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروعات الجامعة الأهلية وسكن مصر والإسكان المميز.

ورافق "ممدوح" في جولته المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسئولى الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع الجامعة الأهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وأوصى بالانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بها استعدادًا للتشغيل، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى جودة في التشطيبات.

ثم انتقل المهندس عبد المطلب ممدوح، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان المميز"، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي الجهاز للانتهاء من الأعمال طبقا للتوقيتات المقررة.

وشملت الجولة تفقد منطقة "داون تاون"، حيث تفقد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، المحال التجارية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وكذا التشطيبات الخاصة بالوحدات والواجهات، والمنطقة الترفيهية، مرورًا بمنطقة الأبراج الشاطئية والكباري والبواغيز.

في غضون ذلك، ناشد ملاك الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على تأمين عمارات الإسكان المتميز بسور حديدي أسوة بما يتم الآن ببعض العمارات التي حصلت عليها بعض الجهات العاملة بمدينة العلمين، والسماح لهم بإنشاء مصعد، للتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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