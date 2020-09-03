جبر: بروتوكول تعاون ثلاثي للهيئات الإعلامية والوطنية للانتخابات

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام سيوقعون بروتوكول تعاون ثلاثي فيما بينهم "لدينا رؤية وسنخرج بتوصيات لوسائل الاعلام " بحسب تعبيره.

وأضاف في كلمة له بورشة عمل نظمها المجلس أن رئيسا الهيئتين قاما بمبادرة طيبة، لاعلان انتخابات الشيوخ من ماسبيرو وستكون هناك لجنة دائمة لدعم ثقافة الانتخاب بالتنسيق مع الوطنية للانتخابات.

وداعب جبر رئيس الوطنية للإعلام قائلا "حسين زين خدني من ايدي انا والشوربجي واحنا داخلين ماسبيرو وكاننا ضيوف".

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.