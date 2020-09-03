عاجل.. رئيس "العربية للتصنيع" يعلن دراسة إنتاج لقاح كورونا الروسي في مصر

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك 5"، وتوفير بسوق الدواء المصري، بعد إجراء التجارب السريرية، والاختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والأمان لصحة المواطنين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"التراس"، عقب استقباله جيورجي بوريسينكو، سفير دولة روسيا بالقاهرة، وبحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد .

وأكّد رئيس "العربية للتصنيع"، أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الروسية.

وشدد "التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيراً إلى أنَّ "العربية للتصنيع" تعمل على الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة لنقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة بالدول الصديقة وخاصة الشركات الروسية لتطوير أساليب ونظم الصناعة المصرية وتدريب الكوادر البشرية، وفقًا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.