التجارة: مصر رابع أكبر مُصدر "بنطلونات" لأمريكا

قال الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة إن الصادرات المصرية للولايات المتحدة ضمن اتفاقية الكويز ارتفعت خلال العام الماضى بمعدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2018.

وأشار في بيان اليوم إلى أن صادرات مصر للسوق الأمريكي في إطار الاتفاقية بلغت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار دولار، وأن مصر تأتي في المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق الأمريكي في منتجات الملابس الجاهزة بإجمالي مليار و15 مليون دولار خلال عام 2019.

وذكر أن مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر "للبنطلونات" للسوق الأمريكي حيث تستورد الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا ملابس جاهزة ومنسوجات بإجمالي 115 مليار دولار من إجمالي دول العالم، موضحا أن الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل حوالي 98% من المنتجات التي يتم تصديرها من خلال هذه المناطق.

وتتيح اتفاقية "الكويز" الموقعة في أواخر العام 2004 نفاذ بعض المنتجات المصرية إلي سوق الولايات المتحدة، بشرط احتوائها على 10.7% مكونًا إسرائيليًا.