تفاصيل نشوب حريق بمستشفى دسوق العام

كشف مصدر بمستشفى دسوق العام، التابع لمحافظة كفر الشيخ، تفاصيل نشوب حريق في مخلفات وأوراق قديمة بالمستشفى، نتج عنه إصابة اثنين من أفراد الأمن باختناق، أثناء تعاملهما مع الحريق.

وقال المصدر إن الحريق نشب بغرفة فوق سطح المستشفى وجرى السيطرة على النيران بشكل سريع بمعرفة قوات الحماية المدنية بدسوق ومعاونة العاملين، لافتًا إلى إصابة اثنين من أفراد الأمن الإداري باختناق، أثناء تعاملهما مع الحريق، وجرى التعامل معهما طبيًا.

وقال المصدر إنه لا صحة لتعرض أي مريض بقسم العزل الصحي الكائن بنفس المبنى الإداري لأي مكروه، والعمل جاري بشكل طبيعي في المستشفى، وتابع أن المبني الإداري يحتوي على قسم العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تم افتتاحه مؤخرًا بالإضافة إلي مكاتب إدارية في الطابق الثاني، وأن جميع المرضي بخير ولم يشعر أحد بالحريق لسرعة السيطرة عليه.