فتح طريق "شلبي- المطار" بالمنيا بعد إغلاقه لسنوات طويلة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح طريق "شلبي- المطار" والذي يربط قرى غرب المنيا بحي غرب المدينة، بعد إغلاقه منذ سنوات ما أدى إلى معاناة عدد كبير من أهالي تلك القرى.

وتفقد المحافظ صباح اليوم الطريق، بعد افتتاحه، مؤكدا أنه يعد أحد الطرق الحيوية لعدد كبير من المواطنين وبخاصة طلاب المدارس والجامعة، لافتا إلى أنه استقبل العديد من الشكاوى من المواطنين لفتح الطريق الذي يعد شريانا حيويا لأهالي تلك المنطقة.

وأكد أنه جرى فتح الطريق بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وجرى عمل حاجز خرساني على بعد متر من سور قوات الأمن المركزي. ويتابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة الطريق وإزالة الحواجز.

وسيسهم الطريق في تيسير حركة المرور والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة قاطني القرى الواقعة غرب مدينة المنيا.