وزير الخارجية يؤكد متانة علاقات مصر والاتحاد الأوروبي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم، مع جوزيب بوريل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد.

ورحب شكري بالمسؤول الأوروبي الذي يأتي في أول زيارة للقاهرة منذ توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بوريل صباح اليوم، وجرى تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لمصر استثماريًا وتجاريًا.

وأضاف أنّه تم أيضًا خلال اللقاء مع الرئيس السيسي، وخلال جلستي المباحثات الثنائية والموسعة، مناقشة أوجه العلاقات الثنائية واستعراض الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، وبينها القضية القلسطينية والوضع في ليبيا والإرهاب، وأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة واستعادة الاستقرار في شرق المتوسط.