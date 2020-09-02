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"الفيتوري": ليبيا محتلة بأكثر من 20 ألف مرتزق.. ولا يوجد حل سياسي

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محمد عزالدين
09:53 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ليبيا

ليبيا

قال رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، إن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الملف الليبي لن تحدث أي جديد كسابقاتها: "مللنا من هذه الحلول السياسية، والتي ستكسب الوقت لتركيا لجلب المزيد من المرتزقة"، مؤكدا أن الحديث عن الحل السياسي هو الحديث عن الاستسلام، وليبيا محتلة من 20 ألف مرتزق.

وأضاف "الفيتوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن ليبيا "مبلوعة" بالكامل من تركيا، وأردوغان لا يفهم إلا بالقوة، وكل قيادي في طرابلس تحميه ميليشياته مسائلا: "على أي دولة مدنية يتحدثون؟".

وأكد أن الحل العسكري هو الوحيد لحل المشكلة الليبية، موضحا أن مشكلات ليبيا السابقة كانت أمنية ولكن حاليا مشكلة وجودية، "ماذا جنينا من الحل السياسي طيلة السنوات السابقة؟".

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