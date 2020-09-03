10 توصيات للهيئات الإعلامية حول قضايا الأمن القومي

أعلنت التوصيات الخاصة بالجلسة النقاشية حول الإعلام والأمن القومي والتي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام والتي تضمنت نحو 10 بنود.

وتلا التوصيات الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، وقال إنه قد ناقش الحضور محددات الاعلام في تناول قضايا الأمن القومي وتوصلوا إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لصد الهجمات التي تقودها المنصات المعادية.

ومن بين ما تضمنته التوصيات وضع استراتيجية إعلامية كاملة في إطار الدستور والقانون لتمكين الإعلام من أداء دوره وحق الحصول على المعلومات، والحفاظ على الهوية المصرية، واحترام الأديان والمعتقدات وعدم إثارة أية خلافات دون أن يمس حرية الاعتقاد.

كما نصت على أن يكون التناول الإعلامي معززًا لعلاقات مصر الدولية ومراعاة اللجوء للمصادر الرسمية خصوصًا فيما يتعلق بالتفاوض بين مصر ودول أخرى والالتزام ببيانات القوات المسلحة والالتزام بالقانون الذي يمنع التعاطف أو الترويج لأي جماعة صنفت إرهابية والتركيز على المسميات الخاصة بالكيانات الإرهابية، ومراجعة الأكواد الإعلامية وعدم التضييق عليها.