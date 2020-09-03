المطاعم السياحية: 120 ألف عامل مهددون بالبطالة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة وذلك بسبب الخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وأضاف لـ"الوطن" أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا في إغلاقها خلال الفترة المقبلة حيث إن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.

وتابع: هناك مطاعم بالفعل أغلقت أبوابها منذ بداية كورونا وحتى الآن وذلك لعدم قدرتها على تحمل تكاليف التشغيل بعد إعادة عمل المطاعم والمنشآت السياحية للعمل نهاية شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار بزيادة نسبة استقبال المطاعم للزبائن إلى 75% كمرحلة أولى خاصة أن جميع المطاعم التزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية، كما طالبت بمد فتح المطاعم حتى الساعة 2 صباحا.

وأشار إلى أن عدم السماح بإقامة الأفراح أو المناسبات ومسرح المنوعات أدى إلى إغلاق العديد من المطاعم وتوقفها عن العمل، موضحا أن عدد المطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية تبلغ نحو 950 مطعما من إجمالى 1370 مطعم سياحي تمتلكهم مصر.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن كل المطاعم السياحية العاملة حاليا تتعرض لخسائر ضخمة بسبب قلة نسبة استقبال الزبائن حاليا والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية للمطعم وهو ما يجعلها تحقق خسائر كبيرة حيث إن الدخل الوارد منها لا يفي بدفع رواتب العاملين أو التكلفة الإجمالية للتشغيل.