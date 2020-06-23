"المنشآت السياحية": المطاعم جاهزة لاستقبال الزبائن بداية من السبت

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية جاهزة لاستقبال الزبائن بداية من يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن لجان من وزارة السياحة والآثار، والغرفة ستتفقد المطاعم للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الغرفة كشرط لعملها.

وأضاف لـ"الوطن" أن استقبال الزبائن بنسبة 25% من سعة المطعم ستحقق خسائر للمنشآة السياحية، وكان يجب على الأقل أن تكون النسبة 50%، وهى النسبة التى تكفل عدم تحقيق أي خسائر.

وأشار إلى أن الغرفة فى انتظار القرار التفصيلى لمجلس الوزراء لمعرفة آلية عمل المطاعم السياحية بداية من يوم 27 يونيو الجارى، سواء بضرورة حصولها على شهادة السلامة الصحية والتى ستؤجل افتتاحها فعليا لنحو أسبوعين، أم ستفتح المطاعم بالضوابط التى أقرتها الغرفة.

وأوضح وهبة أن المطاعم السياحية كانت الأكثر تضررا فى الأزمة الحالية، حيث إن نسبة الفنادق التى أغلقت ابوابها تماما منذ مارس الماضى بلغ نحو 90% من المطاعم المرخصة، فيما عمل نحو 10% من المطاعم على خدمتى الديلفرى والتيك أواي، مشددا على أن المهنة الأساسية للمطاعم السياحية هى استقبال الزبائن.