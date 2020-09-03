محمد حماقي ومطربون عالميون يدعمون لبنان عبر "The Sound Of Beirut"  

يطل عبر تطبيق "أنغامي" يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة، ليغنّوا ويوجّهوا رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "The Sound Of Beirut".

ومن الشرق إلى الغرب يجتمع المطربون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق "أنغامي" تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني، وذلك عبر جمعيّة "Global Aid For Lebanon" بالتعاون مع "UN WFP".

وأظهر جميع الفنانين حماسةً كبيرة للمشاركة في الحدث، وعبّروا عن تعاطفهم مع لبنان وعاصمته، مستعدّين لتقديم أجمل ما لديهم بغية دعم المتضررين، ومن هؤلاء الفنانين المشاركين على سبيل المثال لا الحصر The Chainsmokers, RedOne, Massari, French Montana, Craig David, Ali Gatie, Alan Walker, آدم، بلقيس، جوزيف عطية، حاتم عمور، خالد، راغب علامة، سعد لمجرد، حمود الخضر، غسان صليبا، لطيفة، مايا دياب، محمد حماقي.

وقال إدي مارون الشريك المؤسس في "أنغامي" في بيان: "هذا الحدث الفنّي الجامع الذي تستضيفه أنغامي هو رسالة تضامن ودعم لإخوتنا في الوطن الذين تضرروا من جرّاء انفجار بيروت".