المراحل التي يمر بها التصالح على مخالفات البناء بالقانون الجديد

وجهت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة اهتمامها لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شددت وزارة التنمية المحلية على الوحدات المحلية ضرورة التفاعل مع طلبات التصالح على مخالفات البناء، خلال المهلة المحددة والمقرر انتهاءها آخر شهر سبتمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوب تقديمها للوحدات المحلية للتصالح على مخالفات البناء، والمراحل التي يمر بها طلب التصالح، وماذا يفعل المواطن حال رفض طلبه، وفق قانون التصالح الجديد، كالتالي:

شروط التصالح على مخالفات البناء

- ألا تكون المخالفة أخلَّت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة بها.

- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيهًا للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

لتقديم طلب التصالح يقوم مقدم الطلب بتقديم عدد من المستندات المطلوبة للوحدة المحلية التابع لها العقار المخالف، وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها جرى القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

المراحل التي يمر بها طلب التصالح

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

- دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض.

- تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر في كل منطقة.

- وفي حال قبول طلب التصالح بتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.

- وفي حال رفض طلب التصالح يتم رد مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده عند تقديم طلب التصالح، ويتم رفض الطلب بناء على نوعية المخالفة للمباني، وفي حال رغبة مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب يقوم بتقديم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب.