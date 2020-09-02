تعمل إيه لو طلبك اترفض؟.. أبرز الأسئلة حول قانون التصالح على مخالفات البناء

وجهت الحكومة المصرية اهتمامها في الفترة الأخيرة الماضية لـ مخالفات البناء، بفرض غرامات وعقوبات على المخالفين، كما وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، حيث قرر مجلس الوزراء أن تكون آخر مهلة لتقديم طلبات التصالح آخر سبتمبر الجاري.

وعند تقديم طلبات التصالح، يقبل الكثير منها ليتم السماح لأصحاب الطلبات بتقسيط مبلغ التصالح المستحق، ولكن هناك الكثير من الطلبات التي يتم رفضها، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية أبرز الأسألة حول رفض طلب التصالح وحال عدم تقديم الطلب أو إذا لم يتم سداد مبلغ جدية التصالح، وفق قانون التصالح الجديد، كالتالي:

ماذا يحدث في حال رفض طلب التصالح؟

يرفض مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده في عند تقديم طلب التصالح، ويتم رفض الطلب بناء على نوعية المخالفة للمباني، وفي حال رغبة مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب يقوم بتقديم التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.

متي يتم إصدار قرار قبول طلب التصالح؟

يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء عقب سداد كل الأقساط المحددة لمقدم الطلب.

هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء؟

يمكن تقسيط مقابل التصالح على مخالفات البناء على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

هل يتم حساب مبلغ جدية التصالح ضمن المبلغ المستحق حال قبول الطلب؟

يخصم مبلغ جدية طلب التصالح على مخالفات البناء من المستحقات المالية المقررة على مقدم طلب التصالح.

ما المدة التي يتم تحديد قبول طلب التصالح بها؟

تحدد مدة قبول طلب التصالح على مخالفات البناء في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

ماذا يحدث في حال تأخر سداد أقسام مبلغ التصالح؟

في حال عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عند مدة الـ 3 سنوات يتم إلغاء طلب التصالح.