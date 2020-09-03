الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة بالفيزياء 

أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى والمتضمن منح طالب ثانوية عامة لعام 2015 / 2016 نصف درجة فقط لا غير بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب على إعلان نتيجته في ثلاث مواد، ورفضت المحكمة باقي الطلبات، وألزمته بالمصروفات.

وأقام الطالب الطعن أمام الدائرة السادسة "تعليم" على الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58، فيما أبقت المحكمة علي درجتة في مادة الكيمياء 57.5، وفي الأحياء 58، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولى والتى اطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به.

واطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته، والمتضمن عدم استحقاقه أي درجات إضافية في مادتي الكيمياء والأحياء، وأنه يستحق في مادة الفيزياء زيادة نصف درجة، ليصبح مجموع درجاته فيها 58.5 درجة بدلًا من 58 درجة، وتراه حقًا وعدلًا، لا سيما أن المحكمة طالعت عن بصر وبصيرة كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون على نتيجتها وتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات.