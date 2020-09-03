الدولار يتراجع 3 قروش والذهب جنيهين بنهاية تعاملات اليوم

أغلقت البنوك تعاملاتها اليومية بحصيلة تراجع 3 قروش للدولار، ليباع بـ15.88 جنيه مقابل 15.91 جنيه أمس، وذلك في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وجاء بنك قناة السويس، الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.85 مقابل 15.75 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وفى السياق نفسة، أنهت أسواق المال والبورصات العالمية تعاملاتها فى الذهب بتراجع وُصف بالطفيف بقيمة جنيهين ليباع عيار 24 بـ989 مقابل 991 جنيهًا بداية التعاملات اليومية، وسجل عيار 21 قيمة 866 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 742 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ 6.929 جنيه.