ننشر خطة إعادة هيكلة "القابضة للكهرباء" للتعامل في السوق التنافسية

ألزم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

تستهدف التعديلات إشراك القطاع الخاص

خطة الهيكلة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء وفقاً لما أقره قانون الكهرباء ومن المتوقع أن تزيد معدلات الطلب على الطاقة بنسب سنوية عالية تتراوح بين 5 و6% الأمر الذي يحتم جذب استثمارات مالية كبيرة، وتعزيز برامج التحكم في الأحمال.

استغلال أصول شركات إنتاج وتوزيع

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة استغلال أصول شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء وتطبيق برنامج التكويد لعدم جلب قطع غيار ومهمات بكميات كبيرة دون حصر وتصبح راكدة فى المخازن دون استغلال

وتشمل أهداف الخطة الالتزام بتبسيط القواعد والهياكل للقطاع خاصة في وظائف ومهام السوق التنافسية للسماح للجهات العاملة وهي كبار المستهلكين ومشغل الشبكة بالتطوير التدريجي وإعطائهم الفرصة للتكييف مع الظروف الجديدة في ظل بيئة تنافسية.

بناء القدرات الفنية للعاملين

وتشمل الخطة بناء القدرات الفنية اللازمة للعاملين بإدارة مشغل السوق ومنتجي الطاقة ليصبحوا قادرين على العمل في بيئة تنافسية وتطوير البنية التحتية اللازمة خاصة ما يتعلق بتدعيم شبكات النقل لتصبح قادرة على ربط جميع المشاركين في سوق الكهرباء وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة حالياً بما يتناسب مع متطلبات السوق التنافسية.

تحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر

جدير بالذكر أنه فى عام 2000 صدر القانون 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر التى صارت تتبعها خمس شركات لإنتاج الكهرباء وسبع شركات لتوزيع الكهرباء وشركة واحدة لنقل الكهرباء.

إعادة هيكلة الشركة القابضة

وفى يوليو عام 2001 تمت إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة؛ ست شركات إنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسع شركات توزيع، وتقوم الشركة القابضة بالتنسيق بينها كوحدة اقتصادية متكاملة يمكنها تحمل أعباء التمويل الذاتى لخططها المستقبلية.