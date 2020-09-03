بـ100 جنيه خلاف الضريبة.. رسوم تغيير اسم صاحب عداد الكهرباء

تتخذ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب لتغيير اسم صاحب عداد الكهرباء.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض إجراءات تغيير اسم صاحب العداد والمستندات المطلوبة فضلا عن مدة الحصول على الخدمة والرسوم المقررة.

الأوراق المطلوبة لتغيير اسم صاحب عداد الكهرباء

- بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- تنازل رسمي من المشترك السابق أو توكيل

- بيانات الحساب.

الأوراق المطلوبة لتغيير اسم صاحب عداد الكهرباء

- حضور المنتفع الأصلي وتنازله أمام المسؤول المختص

- قيام المشترك باستيفاء نموذج الطلب

- سداد التسويات المستحقة إن وجدت

- سداد الرسوم المقررة والتعاقد علي نموزج عقد توريد الطاقة مراكز الخدمة.

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

مدة الحصول على الخدمة

- يستغرق وقت انتهاء تأدية الخدمة 60 دقيقة.

الرسوم المطلوبة لتغيير اسم صاحب العداد

- 100 جنيه بخلاف الضريبة المقررة.

تيسيرات على المواطنين محدودي الدخل

وتقوم شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل "صغار المشتركين" التي تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها من خلال تقسيط المديونية وفقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة بالتزامن مع بدء تحصيل فاتورة شهر أغسطس الماضي بالأسعار الجديدة التي قد تتسبب في تراكم المديونيات على بعض المواطنين.