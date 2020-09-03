خطوات تجنب تراكم فواتير الكهرباء

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يجد الكثير من المواطنين ارتفاع في فاتورة الكهرباء الخاصة بالاستهلاك الشهري خاصته، والتي تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن عدم قراءة مندوب شركة الكهرباء لعداد الكهرباء الخاص بالمواطن، ما ينتج عنه خطأ وضع قيمة استهلاك غير حقيقة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل مشكلة عدم مرور كشاف النور أو عدم إتاحة الفرصة لقراءته للعداد، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

- في حالة ارتفاع الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي، يقوم صاحب العقار بتسجيل قراءة العداد الخاصة به، والاتصال على الرقم 121 الخاص بالشركة لمعرفة صحة قيمة الفاتورة من عدمه.

- يقوم صاحب العقار بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها ومعه قراءة العداد والفاتورة الخاطئة المطلوب سدادها، ليتقدم بشكوى عدم مرور فني الشركة لقراءة العداد وارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة به عن الاستهلاك الحقيقي.

- تتحقق شركة الكهرباء من مدى صحة الشكوى المقدمة.

- في حالة إثبات ارتفاع قيمة الفاتورة المقدمة عن الاستهلاك الحقيقي، تقوم الشركة بإلغاء الفاتورة الخاطئة وإصدار غيرها بقيمة الاستهلاك الحقيقي الخاصة بالعداد محل الشكوى.

- وفي حال عدم حل مشكلة مرور الفني لقراءة العداد محل الشكوى في الشهر التالي، يتوجه صاحب العقار لتقديم شكواه بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليتم التواصل مع الشركة التابع لها مقدم الشكوى ومتابعة إجراءات حل الشكوى المقدمة.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".