"حساسين" نائبا لرئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية

أصدر المجلس الرئاسي لحزب السلام الديمقراطي، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، قرارًا بتعيين الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب نائبًا لرئيس الحزب للشؤون البرلمانية.

وأكد "الفضالي" فى تصريح له، اليوم، عقب اجتماع المجلس الرئاسي للحزب، أن الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى برئاسة الدكتور سعيد حساسين كان لها دور كبير تجاه جميع القضايا التشريعية والرقابة التى ناقشها مجلس النواب، وذلك خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان وعلى مدى خمس دورات متتالية لمجلس النواب.