وكيل نقل البرلمان يطالب بتنفيذ بروتوكول تخصيص 1000 فدان لكل جامعة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية البروتوكول الذي وقعه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار

وأشاد "زين" في بيان له اليوم، بما جاء في البروتوكول بتخصيص مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر وفقاً لرؤية محافظة الوادي الجديد، ممثلة في صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، إضافة إلى نص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ووفقاً لرغبات خريجي كل جامعة.

وطلب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع رؤساء الجامعات المصرية استغلال هذا البرتوكول المهم والذي ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة في تشغيل خريجي الجامعات المصرية خاصة من خريجى كليات الزراعة والطب البيطري.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.