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مقتل صيدلي طعنًا على يد أحد أقاربه في الغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:04 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شيع أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مساء اليوم، جثمان شاب صيدلي لقي مصرعه طعنًا بالسكين على يد أحد أقاربة بسبب خلافات عائلية.

كان  اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال. م. ا"  22 عامًا، صيدلي، جثة هامدة، متأثرًا بجرح نافذ في الصدر، إثر مشاجرة بالقرية.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها شاب يُدعى "سمارة" بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر، ما تسبب في وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن وسرعة ضبط الجناة.

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