السيطرة على حريق بمحطة قطارات الواسطى في بني سويف

اندلع حريق هائل بصاريج المازوت داخل ورشة محطة قطارات السكك الحديدية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم التعامل مع النيران من جانب قسم الحريق بالمحطة، لحين وصول الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الحريق دون حدوث خسائر بشرية.

وعن الأسباب التي أدت للحريق، قال أحمد علي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية، إنه اثناء تقطيع الخردة داخل الورشة بجوار مكنة السولار تطايرت شرارات نارية أدت لاشتعال النيران التي امتدت إلى داخل عربات قطار موجود بالورشة، وأضاف أن مكنة السولار لا تصلح بالأساس للعمل، وأن خط مياه الحريق ضعيف جداً وأحيانا لا يعمل.

وتابع: حركة سير القطارات مستمرة والحريق لم يؤثر عليها.