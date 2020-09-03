معلومات عن سوق الجمعة بعد طرحه للبيع: أنشئ قبل 10 سنوات

رصدت "الوطن" آخر تطورات سوق الجمعة بالتونسى فى منطقة 15 مايو بالقاهرة بعدما وافق مجلس الوزراء على المشاركة بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والاستفادة من المشروع. ​

"الوطن" تبرز أهم المعلومات عن سوق الجمعة بـ15 مايو.

- بدأ العمل في إقامة السوق عام 2010.

- يقام سوق 15 مايو على مساحة 15 فدانا.

- تكلفة إنشاء السوق 120 مليون جنيه.

- يضم 1060 محلا تجاريا.

- يضم جمالون بمسطح 5400 م2 ومبنى الإدارة والسوق وعدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار.

- رئيس الوزراء كلف بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.

- السوق يضم محلات بمساحات مختلفة من 6 أمتار مربعة حتى 50 مترا مربعا.

- يضم سوق اليوم الواحد للعرض المكشوف المسطح حوالى 6000 متر مربع لاستيعاب ألف بائع.

- تعثر إتمامه بسبب عدم توافر الميزانية المطلوبة.