اعترافات عامل نصب فخا لقاتل في قنا: اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا

"خفت يسرقوني عملت لهم كمين، واتغديت بيهم قبل ما يتعشوا بى"، بهذه الكلمات اعترف عامل في قنا بقتل مسجل خطر وإصابة آخر دفاعا عن نفسه باستخدام بندقية آلية، حيث أمطرهم بالرصاص خوفا من سرقته.

وقال المتهم إنه قبل 3 أيام شاهد المجنى عليه ومعه اثنان آخران أثناء مرورهم بالطريق أمام منزله مستقلين الدراجة النارية وبحوزتهم السلاح الناري، ولخشيته من قيامهم بسرقته قام بمتابعتهم ومراقبتهم.

وأضاف المتهم فى اعترافاته فى محضر الضبط، أنه أعد كمينا لهم، وأثناء توقفهم بالقرب من منزله، أطلق تجاههم أعيرة نارية، مما تسبب فى مقتل المسجل خطر وإصابة صديقه.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوف ومصاب بناحية العزازمة دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة، وتبين وجود جثة عامل سبق اتهامه فى 6 قضايا "سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية وقتل وسرقة"، مسجاة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض زراعية وبها عيار ناري وبيده بندقية آلية، وإصابة نجار مسلح سبق اتهامه فى 6 قضايا "سرقة، سلاح نارى" بعيارين ناريين..

وأقر المصاب أنه أثناء قيادته دراجة نارية ملكه (بدون لوحات معدنية) وبرفقته المتوفى وشخص آخر عاطل سبق اتهامه فى قضيتى سلاح نارى مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، عائدين من حفل زفاف أحد أصدقائهم بقرية دندرة دائرة مركز قنا، تجاه محل إقامتهم، وبذات المكان حدث عطل بالدراجة النارية، وحال توقفهم لإصلاحها فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابته ووفاة العامل وقيام العاطل بالفرار.

تم ضبط العاطل وبسؤاله قرر أنه كان يستقل الدراجة النارية رفقة المتوفى والمصاب وبحوزته البندقية الآلية المضبوطة، فى طريقهم لسرقة إحدى الدراجات النارية بذات الطريق وحال توقفهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وبمواجهة المصاب بما جاء باعترافات العاطل أيدها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية 4 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.