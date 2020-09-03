"وحدة الرصد والتحليل".. عين النيابة التي تحرس قيم المجتمع

البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، إدارة جديدة استحدثها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وأنشأها بقرار حمل رقم 2376 لسنة 2019، وهي تتكون من 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل.

وتتناول "الوطن" في هذا التقرير "وحدة الرصد" والتي تعد عين القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من منشورات أو فيديوهات او شكاوى، وبعد الإلمام بكافة جوانب أمر متداول على مواقع التواصل، تعرض الأمر على النائب العام، والذي يأمر بالتحقيق الفوري.

وتضمن قرار الإنشاء، دورين محددين لوحدة الرصد والتحليل، دون غيرها، أولهما رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، وثانيهما رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير، أبرز قضايا الرأي العام التي رصدت "وحدة الرصد" بداياتها بمواقع التواصل، وانتهت بالردع، بعد تحقيقها قضائيًا، من الأحدث للأقدم.

- واقعة سيدة المحكمة:

رصدت "وحدة الرصد" تداولًا واسعا لفيديو تعدي سيدة على ضابط بإحدى المحاكم، وعرضت الأمر على النائب العام، الذي أمر بالتحقيق، وتبين أنها عضو بالنيابة الإدارية، وخضعت لتحقيق من النيابة العامة، التي امرت بالقبض عليها، لتوافر حالة التلبس، كما استمعت للضابط المجني عليه، قبل أن تأمر باخلاء سبيلها على ذمة الفضية بكفالة 2000 جنيه، ونسبت لها اتهامي التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة، واهانته بالقول.

- واقعة سيدة حلوان:

ورصدت الوحدة تداولَ فيديو لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وأمر النائب العام بمتابعة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجته المجني عليها، والتي شهدت بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها، وأخلت النيابة سبيله، بضمان مالي.

- واقعة طباخ دار الأيتام

كانت الوحدة في هذه الواقعة بمثابة طوق النجاة لطفلتين يتيمتين بدار أيتام بمصر القديمة، حيث رصدت تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ الدار بهما، وحققت النيابة في الواقعة، وسألت المجني عليهما ومشرفات الدار، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وصدر الأمر بحبسه، على ذمة القضية.

- واقعة عروس الدقهلية

ورصدت وحدة الرصد والتحليل تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة عروس الدقهلية رضا محمد، بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته، وناظرت النيابة الجثة بعد امر النائب العام بالتحقيق، وسألت زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.

- واقعة شيري هانم وابنتها

تصدر المحكمة الاقتصادية، نهاية الشهر، حكمها على المتهمتيْنِ شيري هانم وابنتها زمردة، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ أسرية في المجتمع، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة واعتياد الثانية ممارسة الدعارة وتحريض الأولى لها، ورصدت وحدة الرصد والتحليل، غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما.