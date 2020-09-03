انطلاق خدمة برنامج "قراءتي" لتسجيل استهلاك عداد المياه بمدن القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن إطلاق الشركة تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه كل شهر.

وأكد رئيس الشركة استمرار فريق التوعية بالشركة فى القيام بدوره من خلال التواصل مع كل فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة لتوعيتهم بكافة الخدمات التكنولوجية التي تقدم للجماهير، بالإضافة إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه، فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعي فيما يخص أهمية ترشيد الاستهلاك باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ففى محافظة الإسماعيلية، التقى فريق التوعية بالشركة مع جمهور العملاء للتوعية بأهمية ترشيد المياه والتعريف بكافة الخدمات التى تقدمها الشركة، وكذلك التطبيقات الجديدة التى من شأنها التيسير على المواطنين ومنها تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد وكذلك تطبيق 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء وغيرها من الخدمات الأخرى التى تقدمها الشركة.

وفى محافظة السويس عقد فريق التوعية عددًا من اللقاءات التوعوية، حيث تم عقد لقاء توعوى لمكلفات الخدمة العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم عقد لقاء للعاملين بمديرية أوقاف السويس بالتنسيق مع مديرية أوقاف السويس.

وفى سياق متصل نظم الفريق ببورسعيد لقاءات مباشرة مع جمهور العملاء لتوصيل رسالة ترشيد الاستهلاك والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وأشار رئيس الشركة إلى استمرار حملات التوعية بكافة الخدمات بنطاق محافظات القناة.