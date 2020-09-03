إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 120 فدانا جنوب بورسعيد

أسفرت الحملة المكبرة لمسؤولي حي الضواحى ببورسعيد عن إزالة مزارع سمكية مخالفة على 120 فدانا، وذلك ضمن حملات الحى على المزارع السمكية وإزالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ترأس الحملة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن حملة الإزالة بمشاركة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئول هيئة التعمير ومديرية الزراعة.