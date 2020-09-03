"توأم روحي" يتصدر الإيرادات اليومية بـ267 ألفا.. و"الغسالة" يلاحقه

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 267 ألفًا و46 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 80 ألفًا و859 جنيهًا، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 4 آلاف و425 جنيهًا، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 1019 جنيهًا، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1001 جنيه.

يذكر أنّ الحكومة قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.