لليوم السادس.. إصابات كورونا الجديدة في السعودية أقل من الألف

لليوم السادس على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن رصد 833 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 816 إصابة أمس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 318319 بما في ذلك 20373 حالة نشطة منها 1495 مريضا في حالة حرجة.

ورصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 26 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 27 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3982 حالة وفاة.

وتماثل 1454 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 293964 شخصا.