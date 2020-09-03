جمعة: وقف مفتش بالشرقية نسبت إليه مخالفات وتقصير في واجبه الوظيفي

قررت وزارة الأوقاف، وقف مفتش دعوة مكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أم عجرم بالشرقية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم وقف مفتش دعوة ومكلف مدير إدارة أم عجرم بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي.