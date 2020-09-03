تفاصيل لقاء وزير الدفاع بنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل

نشر العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

والتقى الفريق أول محمد زكى بجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كل من مصر والاتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.

وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين الشركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر ودول الاتحاد تتسم بأهمية كبرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

من جانبه، أكد جوزيف بوريل أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط.

حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة.