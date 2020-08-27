وزير الدفاع العراقي: سنطور العقود المبرمة مع فرنسا بشأن الأسلحة

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن العراق سيطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة.

وأوضح عناد في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مبنى الوزارة، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري"، مضيفا " إننا سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة".

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، استعداد بلادها للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية.وقالت بارلي "زيارتي للعراق تهدف إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات"، مؤكدة دعم بلادها للعراق بشأن جهود مكافحة كورونا المستجد وأرسلنا مساعدات بهذا الملف.

وأضافت أن فرنسا تتكاتف مع العراق للقضاء على الإرهاب، وندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور.