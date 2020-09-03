أزهري: حديث "أمرت أن أقاتل الناس" نهي عن القتل وليس أمرا به

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إن الحديث الشريف "أمرت أن أقاتل الناس"، نهي عن القتال وليس أمرًا به، موضحًا أن النبي عود المسلمين على مسألة "باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب".

وأضاف الشيخ، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "النبي عودنا إياها في مسائل فقهية كثيرة جدًا، فعُرضت عليه جريمة زنا وقال الولد للفراش أي أنه ينسب لأبيه طالما هناك عقد زواج، لكن يطبق الحد على المرأة، فهناك نظرة ثنائية للأمر".

وتابع: "وبالنسبة لحديث أمرت ان أقاتل الناس فإن الناس يرونه عند هذا الحد، ويكفون عن حتى يشهدوا أن لا إله الله، إذًا هذا أمر للكف عن القتال وليس أمرًا بابتداء القتال".

وأردف أن "أمرت أن أقاتل الناس" ليست مدعاة للقتل أو الحرب، ليرد عليه الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق قائلًا إن الفعل أقاتل، يدل على المقاتلة أي المدافعة وليس القتل.

وواصل الشيخ عبد الشافي: "جزء بسيط هو المقاتلة بالسلاح، لكن هناك مقاتلة بالعلم والمقاتلة بالأخلاق".