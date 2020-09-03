تفاصيل خطة التعايش مع كورونا: تفادي الانتكاسة وارتداء الكمامة

تستعد الدولة بكافة مؤسستها لعودة الطلاب للعام الدراسي الجديد، وتكثف الدولة حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" خطة التعايش العامة للفيروس في نقاط.

- تتضمن الخطة الأدلة القياسية للإعادة التدريجية للحياة الطبيعية، جاء على رأسها مناشدة الوزارة للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل وحتى إشعار آخر.

- تعتمد الخطة على 6 محاور رئيسية هي تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة واستمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من الزحام والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة و نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة

- بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة فإن الخطة تتكون من ثلاث مراحل تنفيذية هي:المرحلة الأولى وهى مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويجب البدء في تطبيقها فورا وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية..مرحلة الإجراءات المتوسطة، وتبدأ بعد نهاية المرحلة الأولى وتستمر لمدة 28 يوماً.

المرحلة الثالثة..مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتبدأ بعد نهاية المرحلة الثانية مباشرة وتستمر حتى صدور قرارات أخرى منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالمياً إلى المستوى المنخفض.

كما أنه بنهاية المرحلة الثانية في جميع المحافظات وإعلان الانحسار التام للمرض يتم الانتقال إلى مرحلة الحياة الطبيعية ويتم ترصد روتينيا ضمن منظومة ترصد الأمراض المعدية بجميع المنشآت الصحية المصرية.

أهم ملامح المراحل الثلاث للخطة تتمثل فى قياس درجة الحرارة

- ملامح هذه المراحل الثلاث تتمثل فى قياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية، والالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أي نوع من التزاحم، والبدء في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي تحددها الوزارة وذلك في حالة توصية منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح فعال، اتباع أساليب النظافة العامة، واستمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق، واستمرار ترصد المرض روتينيا وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.