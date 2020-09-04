إتاحة ورشة الأداء الصوتي ضمن فعاليات المهرجان التجريبي بعد نجاحها
إتاحتها لمائة متدرب إضافي
كتب:
حاتم سعيد حسن
08:14 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
ورشة التدريب الصوتي
استجابة للإقبال الكبير علي ورشة الأداء الصوتي التي أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن إقامتها ضمن برنامج الدورة 27 ، والتي تحاضر فيها د.نيفين علوبة، وبعد تتابع طلبات الراغبين في متابعتها والاستفادة من مادتها العلمية ، قررت إدارة المهرجان إتاحتها لمائة متدرب إضافي من خلال بث فعاليات الورشة علي شاشة السينما بمركز الإبداع بدار الأوبرا.
الورشة ستكون متاحة على شاشة الإبداع لمن يرغب في متابعتها في بث مباشر، إلى جانب فضائها الأصلي بقاعة التدريب للمقبولين فيها، ابتداءا من غد الجمعة 4 سبتمبر، وحتي الثلاثاء 8 سبتمبر من الثالثة وحتي السادسة مساءا .الحضور في مركز الإبداع سيكون في إطار الإجراءات الاحترازية المقررة.