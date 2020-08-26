نيفين علوبة بورشة "التدريب الصوتي لممثل المسرح" ضمن فعاليات التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ27، عن فتح باب الالتحاق بورشة "التدريب الصوتي لممثل المسرح"، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمهرجان.

والورشة تقدمها د.نيفين علوبة مطربة الأوبرا العالمية والأستاذ بأكاديمية الفنون، وتهدف الورشة التي تستمر لمدة 5 أيام من 4 وحتي 8 سبتمبر، وعلى مدار ثلاث ساعات يوميًا إلى رفع قدرات الأداء الصوتي لدي ممثلي المسرح، ممن سيجري اختيارهم للمشاركة، باعتبار الأداء الصوتي أحد المهارات الأساسية لممثل المسرح.

وتقرر أن تستقبل طلبات الراغبين في الإلتحاق بالورشة حتى يوم 31 أغسطس الجاري، من خلال "استمارة إلكترونية " متاحة علي موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي "فيسبوك"، وعقد مقابلة شخصية معهم، يوم 2 سبتمبرـ لتبدأ تدريبات الورشة يوم الجمعة 4 سبتمبر.

وكانت د.نيفين علوبة تخرجت في معهد الكونسيرڤيتوار قسم البيانو بمرتبة الشرف وسافرت في منحة من الهيئة الألمانية DAAD للدراسة بأكاديمية هانوڤر للموسيقي والمسرح، حيث حصلت على االدكتوراة في الغناء الأوبرالى وماجستير طرق تدريس الغناء.

وعادت إلى القاهرة بعد أن شاركت في عدة أوبرات أوروبية، لتلتحق بهيئة تدريس أكاديمية الفنون و تصبح عضوا بفرقة أوبرا القاهرة. وعلي مدار ثلاثين عاما، قامت ببطولة أهم الأوبرات الإيطالية والفرنسية والألمانية.

وغنت د.نيفين في افتتاح دار الأوبرا الجديدة، وافتتاح قاعة المؤتمرات، وافتتاح مكتبة الإسكندرية وغيرها.