"قومي المرأة" بكفر الشيخ يُسلم 700 "كارت ميزة" للرائدات الريفيات

نظم المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقررة الفرع، ندوة توعوية، اليوم، تناولت أهمية المشاركة في جولة الإعادة بالشيوخ، للتوعية بأهمية إتباع الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى حثّ الرائدات الريفيات، بالصحة والتضامن، وعددهن 25 رائدة على القيام بدورهن التوعوي.

وقالت "الطنباري" إن وفدًا من البنك الزراعي المصري شارك في الندوة التي تناولت أيضًا الشمول المالي وقرض المرأة المعيلة، وجرى تسليم الرائدات "كارت ميزة"، واستخراج أكثر من 700 كارت للرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعين مجاناً.

من جانبه أكد محافظ كفرالشيخ، أن المرأة شريكًا أساسيًا، وقاسمًا مشتركًا مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة، لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

وأشاد المحافظ بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكداً أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.