"قومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم حملة "صوتك لمصر بكرة"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر الفرع، حملة طرق أبواب بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، لحث المرأة بالمشاركة في الانتخابات التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

تضمنت الحملة زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين، استهدفت 36 ألف سيدة بقرى مراكز كفرالشيخ والرياض ودسوق وبيلا ومطوبس وفوة وسيدي سالم وقلين والحامول والبرلس، وشارك فيها نحو 50 رائدة ريفية وعددا من المتطوعين، وجرى توعية السيدات برسائل الحملة.

وقالت مقرر الفرع، إن الحملة تهدف لتوعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدﻻء بصوتها خلال اﻻنتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ.