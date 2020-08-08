رئيس التحرير

محمود مسلم

"قومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم حملة "صوتك لمصر بكرة"

استهدفت 36 ألف سيدة للمشاركة في انتخابات الشيوخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
03:22 م | السبت 08 أغسطس 2020
حملة" صوتك لمصر بكرة" تشارك في حث 36 ألف سيدة على المشاركة في انتخابات الشيوخ  

حملة" صوتك لمصر بكرة" تشارك في حث 36 ألف سيدة على المشاركة في انتخابات الشيوخ  

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر الفرع، حملة طرق أبواب بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، لحث المرأة بالمشاركة في الانتخابات التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

 تضمنت الحملة زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين، استهدفت 36 ألف سيدة بقرى مراكز كفرالشيخ والرياض ودسوق وبيلا ومطوبس وفوة وسيدي سالم وقلين والحامول والبرلس، وشارك فيها نحو 50 رائدة ريفية وعددا من المتطوعين، وجرى توعية السيدات برسائل الحملة.

وقالت مقرر الفرع، إن الحملة تهدف لتوعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدﻻء بصوتها خلال اﻻنتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ.

اقرأ المزيد:

"صحة كفر الشيخ" تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتوفير المستلزمات الوقائية

كفر الشيخ تستعد لانتخابات مجلس لشيوخ بـ"بروفات" أثناء الصمت الانتخابي

20 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بـ"الشيوخ" في كفر الشيخ  

"انتخابات كفر الشيخ": مليونان و350 ألفا يحق لهم التصويت في "الشيوخ"  

كفر الشيخ تستعد لانتخابات "الشيوخ" بخطة مواجهة كورونا