"قريطم": آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات 20 أكتوبر

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزارة الداخلية وإدارة المرور بدأت تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات منذ عامين، وهي هامة للغاية "هتدخلنا في عصر تكنولوجي كبير"، موضحا أن الموعد النهائي للتركيب سينتهي في 20 أكتوبر.

وأضاف "قريطم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك توجيه من وزير الداخلية بتخصيص فرق خاصة بإدارات المرور لإلصاق الملصق واللوحات، بعيدا عن إجراءات التجديد والفحص.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية سيكون عائدها كبير على المواطنين، موجها رسالة للمواطنين: "من فضلك روح غير اللوحات بتاعتك عشان بعد كدة مضطرش الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".