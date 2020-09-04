يدعم العمالة اليومية والرائدات الريفيات.. معلومات عن كارت "ميزة"

أعلن المجلس القومي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تسليم 700 كارت" ميزة" الخاص بالبنك الزراعي للرائدات الريفيات والمتطوعين وبعض العمالة غير المنتظمة.

وبدأ بنك الائتمان الزراعي، في توزيع كروت "ميزة" على مستوى الجمهورية، مع صرف منحة الشهر الأول للعمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث يستهدف البنك من توزيع كروت ميزة على العمالة غير المنتظمة لاستخدام هذه الكروت في صرف المنحة عبر ماكينات الصراف الآلي" ATM" دون المعاناة لدخول أي فرع للبنك.

" الوطن" تستعرض مميزات وشروط الحصول على بنك ميزة والفئات المستفيدة منها.

1- يتم استخراج كارت ميزة مجانا واستلامه في الحال، بصورة مستند إثبات شخصية فقط دون مصاريف.

2- لا يشترط وجود حساب بنكي للعميل لاستخراج الكارت.

3- يتم شحن الكارت عبر أي فرع من فروع البنك، أو ماكينة صراف آلي.

4- بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي، من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123).

5- يمكن الكارت حامليه من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في حال تفعيل البنك لهذه الخدمة.

5- تهدف لتدعيم الشمول المالي ويستخدم للسحب النقدي وعمليات الشراء عبر الإنترنت.

6- مبلغ البطاقة يبدأ من 200 جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.

7- مدة البطاقة عام واحد.

8- يمكن شحنها أكثر من مرة خلال فترة صلاحيتها.

9– تستخدم في التسوق وسداد الفواتير "التليفون الأرضي – التليفون المحمول وغيرها".

10-أول بطاقة دفع محلية، وهي بطاقة مدفوعة مقدما تحمل شعار البنك الزراعي المصري.

11- لا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.

12- استلام البطاقة في نفس اليوم بدون طباعة الاسم عليها، وذلك من خلال أي فرع للبنك.

شروط الحصول على كارت ميزة الخاص

1- للحصول على كارت ميزة يجب أن يكون سن المتقدم 16 عاما كحد أدنى.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي الساري أو جواز السفر.

3- توقيع العميل على طلب التقديم.

4- ويقوم مختص البطاقات من خدمة العملاء بتسجيل اسم العميل ورقمة القومي ورقم التيلفون المحمول الخاص به بكشف تسليم البطاقات للعميل، مقابل توقيع العميل بالاستلام على الكشف.